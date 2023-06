Shopping de Gravataí promove São João solidário

O Gravataí Shopping Center promoverá neste sábado (24) o São João do Bem, em prol da Associação da Casa Patinho Feio de Gravataí. As atividades acontecerão das 15h às 19h no corredor em frente à loja Riachuelo, onde serão vendidas comidas típicas como bolo, quentão, pipoca e rapadura para arrecadar fundos para a instituição beneficiada.

Todos os participantes do evento solidário poderão brincar na pescaria junina através da doação de um litro de leite, que também será destinado à associação. A brincadeira, uma das mais típicas das festas juninas, contará com brindes que foram doados pelas lojas do shopping parceiras da ação. As demais atividades ao longo do dia serão gratuitas, como o casamento na roça, quadrilha, pinturinha de rosto e gincana caipira, garantindo o entretenimento para as famílias e contribuindo para uma boa causa.

As iniciativas solidárias integram o calendário anual do Gravataí Shopping Center. Segundo Joana Frota, coordenadora de marketing do empreendimento, as ações reforçam o compromisso com a sociedade. "Para nós, poder unir a alegria das crianças com a doação de fundos e alimentos para uma instituição carente é gratificante, pois estamos sempre buscando ajudar ao próximo através de gestos como este", afirma.