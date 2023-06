Parceria pode abranger entidades da região dos Vales

As coordenadoras dos cursos da área de Ciências da Vida da Universidade do Vale do Taquari (Univates) estiveram reunidas com a coordenação do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest/Vales). O objetivo das conversas iniciadas é implementar parceria com o serviço referente a um projeto de cuidado em saúde dos trabalhadores que realizam a coleta de resíduos nos municípios de abrangência Centro.

O contato parte da necessidade de identificar riscos de adoecimento e acidentes de trabalho por parte desses trabalhadores, envolvendo, por exemplo, o risco ergonômico no uso do estribo de caminhões de coleta. Na ocasião, foi debatida a possibilidade de desenvolver práticas extensionistas nos componentes curriculares dos cursos da área da Saúde, bem como pesquisar temas relacionados em trabalhos de conclusão de curso, promovendo a relação dialógica com os trabalhadores da coleta de resíduos e subsidiando as normativas referentes a esse tipo de trabalho.

O Cerest se insere na Política Nacional de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, que visa à redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Uma das diretrizes é a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhado, composta por Centros de Referência, estaduais e regionais, em Saúde do Trabalhador (Cerest) e por uma rede de serviços médicos e ambulatoriais de média e alta complexidade.

O Cerest/Vales compreende 62 municípios de seis Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) do Rio Grande do Sul - a 1ª, a 2ª, a 6ª, a 8ª, a 13ª e a 16ª CRS, sendo esta última a maior (com 38 cidades) e a que compreende boa parte dos municípios do Vale do Taquari. A iniciativa também pode ser expandida para outras regiões do RS.