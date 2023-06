Santo Ângelo terá feirão com oferta de 300 empregos

Um movimento envolvendo a prefeitura de Santo Ângelo, entidades representativas patronais e de trabalhadores promove na sexta-feira (23), o Feirão de Empregos com a oferta de mais de 300 vagas de trabalho. O evento, alusivo à Semana do Migrante, será no Centro Histórico, das 10 às 16 horas e disponibilizará uma série de ações.

Conforme o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, João Baptista Santos da Silva, o cidadão interessado deve comparecer munido de documentos pessoais e do currículo, caso não tenha um elaborado, uma equipe o fará durante o evento. "É uma excelente oportunidade que reunirá empresas empregadoras, entidades representativas locais e trabalhadores que buscam recolocação no mercado de trabalho. Já dispomos de mais de 300 vagas catalogadas", assinalou.

Os detalhes foram ajustados em reunião nesta semana entre o município, entidades, instituições e a iniciativa privada, parceiros da feira de empregos. Baptista explica que a unidade móvel da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS) e do Sistema Nacional de Emprego (SINE) estará presente no feirão, recebendo e encaminhando currículos, efetuando o cadastro e intermediando vagas de emprego, de acordo com o perfil do trabalhador e as vagas existentes.