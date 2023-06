Mais de 40 nascentes são recuperadas em Venâncio Aires

Com o objetivo de proteger as fontes essenciais de abastecimento hídrico do município, a Secretaria de Meio Ambiente, através do Comitê de Recuperação das Nascentes de Venâncio Aires, contabiliza o total de 41 nascentes recuperadas. Apenas neste ano, foram sete pontos preservados nas localidades de Deodoro, Harmonia da Costa, Julieta e Linha Cipó. A previsão é que, até o final de 2023, sejam recuperados um total de 15 nascentes.

O serviço consiste no plantio de vegetação nativa e realização de obras estruturais para proteger as nascentes de possíveis contaminações externas. O trabalho é realizado de forma conjunta com a Emater. A recuperação protege os recursos hídricos, uma vez que essas fontes são responsáveis por alimentar rios e córregos que abastecem a cidade.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Nilson Lehmen, a restauração das nascentes é uma ação importante e estratégica para a preservação ambiental, segurança hídrica e qualidade de vida da população. "Ao recuperarmos essas nascentes, estamos não apenas protegendo a disponibilidade de água para as gerações futuras, mas também contribuindo para a manutenção da biodiversidade e a qualidade dos ecossistemas locais."