Votação online define cronograma de obras em Passo Fundo

O cronograma de obras da quarta fase do programa Minha Rua com Asfalto foi definido, em Passo Fundo, a partir de votação popular online, que encerrou na última semana e contou com a participação de 4,6 mil pessoas. Nesta etapa, serão asfaltadas 120 quadras, em 20 bairros.

As obras contemplam a canalização e o asfaltamento das vias. Durante a votação, além de apontar para uma das ruas pré-selecionadas pela Prefeitura, é possível mencionar uma rua não incluída na lista a fim de que ela também seja incluída. As 15 mais indicadas também serão asfaltadas.

De acordo com o secretário de Obras, Rubens Astolfi, a quarta edição deverá ser iniciada em agosto, logo após a conclusão da terceira etapa, que já está com quase 80% das obras executadas. "As intervenções do programa são executadas pela equipe da Prefeitura. Estamos na reta final das obras que fazem parte da terceira edição. Em seguida, iniciaremos o novo cronograma", pontua, destacando que as obras da quarta fase terão um prazo estimado de um ano e meio para a conclusão.