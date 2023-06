Consórcio inicia a pavimentação de 50 ruas na cidade de Taquari

O prefeito André Brito entregou aos representantes do Consórcio Taquari a ordem de início de obra para a pavimentação de 50 ruas. Este bloco faz parte do pacote de 65 vias anunciado em março. As obras serão realizadas pelo consórcio constituído pelas empresas Conpasul, Construtora Vale do Caí e Recanto Construções.

O investimento é de R$ 16 milhões, a ser realizado com recursos provenientes do Contrato de Financiamento com a Caixa Econômica Federal, conforme plano de investimento por meio do Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). "Muitas pessoas sonhavam e cobravam por essas obras. É um momento importante o que estamos vivendo hoje. Procuramos sempre avançar, trabalhando com os pés no chão", destacou o prefeito André Brito.

O setor de engenharia da Prefeitura solicitou, em novembro, à Companhia Rio-grandense de Saneamento (Corsan) a substituição da rede de água em, pelo menos, 15 ruas, mas as obras ainda não foram realizadas.

Em março deste ano, o município do Vale do Taquari anunciou a pavimentação com blocos de concreto e recapeamento asfáltico de 65 ruas no município, sendo o maior pacote de investimento em infraestrutura já anunciado em Taquari. Serão R$ 20,5 milhões em melhorias das vias, mais a recuperação do prédio da antiga sede do governo municipal, no valor de R$ 1 milhão, e a revitalização e qualificação de equipamentos no Hospital São José, estimado em R$ 500 mil. No total, serão R$ 22 milhões em obras e melhorias no município.