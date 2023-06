Prefeito de São Borja realiza reuniões em Porto Alegre

Tendo como objetivo dialogar sobre os serviços realizados pela Corsan em São Borja, o prefeito Eduardo Bonotto participou de uma reunião com a presidente da Companhia Riograndense de Saneamento, Samanta Takimi, em Porto Alegre.

Entre as pautas do encontro, foram discutidas as ações de reparos que estão sendo realizadas em diversas áreas do município, bem como, as melhorias nos atendimentos. Outro ponto foram os encaminhamentos sobre a licitação que prevê a execução das obras na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), que está prevista para ocorrer nesta quinta-feira (22), com valores de cerca de R$ 18 milhões.

Bonotto destaca a importância dos investimentos. "Nossa expectativa é que, após a licitação, o local receba finalização e possa ser utilizado para qualificar ainda mais o saneamento básico ofertado do município, beneficiando diretamente mais de 30 mil moradores da região. São valores significativos e que trarão mais qualidade de vida para a comunidade são-borjense", pontua.

Ainda na capital gaúcha, o prefeito de São Borja conversou com a diretora socioeducativa da Secretaria de Sistema Penal e Socieducativo, Claudia Patel, sobre os encaminhamentos em relação à obra do novo presídio da cidade, que está em discussão. Durante a reunião, o chefe do Executivo destacou a importância da obra para a segurança e desenvolvimento do município, reafirmando os novos investimentos que serão aportados na obra, as oportunidades de emprego e o incentivo na economia local. Foram tratados, também, detalhes do projeto para a construção da casal prisional na cidade.