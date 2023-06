Parobé vai lançar posto destinado para a coleta de sangue na sexta-feira

A população de Parobé contará com mais um serviço na área da saúde. A prefeitura inaugura na sexta-feira (23), às 15h, o primeiro posto de coleta de sangue da cidade, fruto de uma parceria entre o município e o Hemocentro do Rio Grande do Sul.

O custo das obras de adequação do espaço localizado na UBS Integração foi de R$ 50 mil entre as obras e a aquisição de equipamentos, como as cadeiras especiais para a coleta. A previsão é atender cerca de 100 doadores por mês.

Segundo o prefeito Diego Picucha, esse posto de coleta vai incentivar as pessoas a doarem sangue, ajudando a salvar vidas. "Contemplamos assim uma demanda dos moradores, tanto de Parobé como da região, que antes precisavam se deslocar para outros municípios para realizar esse gesto tão nobre", afirma o prefeito.

Situado na Rua Artur Henemann, 112, no bairro Alexandria, a primeira coleta acontece no sábado (24), das 8h às 12h30. Para doar sangue é necessário ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam de autorização do pai ou responsável), pesar acima de 50 kg, estar em boas condições de saúde e ir alimentado. Podem doar sangue pessoas de qualquer cidade.

No local é necessário apresentar documento oficial e original de identidade com foto contendo CPF e dentro do prazo de validade (RG, carteira profissional ou de habilitação). O agendamento para a coleta deve ser feito pelo telefone (51) 3543-8647, ramal 763, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira