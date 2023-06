Sistema de irrigação protege 45 mil mudas no Horto de Lajeado

As mudas dos canteiros e das estugas do Horto Florestal, que ficam no Jardim Botânico de Lajeado, contam agora com um sistema automatizado de irrigação. A prefeitura de Lajeado instalou o equipamento para facilitar o manuseio e o cuidado com as plantas. Atualmente, o Horto Florestal conta com cerca de 45 mil mudas em estoque disponíveis para comercialização no Jardim Botânico.

Conforme a engenheira agrônoma da secretaria de Meio Ambiente, Juçara Ferri, a automação é necessária, principalmente, para os fins de semana, feriados, evitando a perda de mudas por falta de água. "A irrigação atende tanto as plantas que ficam dentro estufa, como o caso das sementeiras e das árvores destinadas à arborização urbana do município, quanto os canteiros de produção e comercialização de mudas. O mais importante é que as mudas poderão ser irrigadas fora do horário de expediente", explica a engenheira agrônoma.

O Jardim Botânico de Lajeado possui uma coleção botânica de plantas ameaçadas de extinção, criada em 2002. Desde lá, cerca de 80% das espécies originais foram perdidas principalmente devido a falta de irrigação adequada em tempos de estiagem. Conforme Juçara, a irrigação automatizada é imprescindível, pois ajuda a manter e a desenvolver essas espécies de forma adequada. "Sabemos que a função primordial dos Jardins Botânicos é preservar espécies de plantas em coleções científicas, por isso a irrigação é de extrema importância para a recuperação desta coleção. É um espaço que serve como área de educação e conscientização ambiental e, também, como matriz de sementes para o Horto Florestal", destaca a engenheira agrônoma, ao falar sobre o sistema.