Lojistas apostam em alta nas vendas no inverno em Sapiranga

Projeções de centrais de meteorologia apontam que o inverno de 2023 no Rio Grande do Sul deve apresentar temperaturas mais altas em relação aos anos anteriores, mas mesmo assim, o setor varejista não desanima. Em Sapiranga, no Vale do Sinos, o setor projeta um incremento de até 5% nas vendas para este ano, na comparação com o mesmo período de 2022.

"Mesmo que comece mais tímido, o inverno é um período que a gente sempre vende peças mais pesadas. Entendemos que um período de frio mais forte e intenso está por vir. Por isso, necessitamos estar sempre preparados, confiando em ótimas vendas. Devemos pensar no crescimento, mesmo que ele não seja tão grande. A estação vem para curtirmos e aproveitarmos", destaca Ivania Buttenbender, que é proprietária de uma loja de vestuário da cidade.

Além das roupas típicas da estação, entre os itens mais comercializados pelos lojistas, nesta época do ano, estão: cobertores, pantufas e pijamas. No segmento de móveis e eletrodomésticos, os destaques são lareiras, aquecedores e ar condicionado com a função aquecimento. "O inverno sempre terá sua importância no varejo de Sapiranga. É uma estação do ano que permite não só o aumento na compra e venda do setor de vestuário, mas de outros produtos típicos da época", salientou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Sapiranga (CDL), Ademir Gerson Deitos.