São Leopoldo estrutura planos para retomada após o ciclone

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vannazi, viajou nesta quarta-feira (21) para Brasília, com o objetivo de tratar da busca de recursos para as famílias das regiões atingidas pelas chuvas e para os projetos de reestruturação da cidade. Vanazzi reforçou a questão de ter ocorrido uma das maiores, senão a maior, tragédia climática da história de São Leopoldo. Com os valores a prefeitura vai garantir ações de assistência humanitária, restabelecimento de danos e projetos de reconstrução das principais áreas atingidas.

O diretor de Controle de Cheias, Antônio Geske, destacou o trabalho realizado em fevereiro do ano passado, onde foi feito um diagnóstico detalhado de todo o sistema e a revitalização do canal do dique do Rio dos Sinos, entre a ponte Henrique Roessler e o final da rua da Praia. "Ocorreu a retirada da vegetação na margem do rio, que dificultaria a passagem de água, pois verificamos que se o canal estivesse obstruído poderia ocorrer o transbordamento através do talude do rio", enfatizou.

Com a baixa da água no Rio dos Sinos, as famílias que estavam alojadas no Ginásio Municipal Celso Morbach conseguiram voltar para suas casas. O local recebeu 350 pessoas. No retorno elas receberam doações de alimentos, roupas, colchões, itens de higiene e limpeza e foram transportadas em caminhões do 19° Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército Brasileiro. Ainda há, no entanto, pessoas desalojadas na cidade.

A prefeitura ressalta que há necessidade de doações, especialmente para roupas íntimas infantis adulto masculino e feminino; cestas básicas, produtos de limpeza (como detergente, água sanitária, sabão em pó), além de cobertas, colchões. A Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) se encarrega da distribuição descentralizada através dos cinco Centros de Referência de Assistência Social (Cras).