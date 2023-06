Atingidos por ciclone em Esteio podem receber R$ 1 mil

Principal medida da lei, o Renda Certa vai oferecer auxílio emergencial de R$ 1 mil, em parcela única, a famílias com renda de até dois salários-mínimos afetadas pelo ciclone. O valor será disponibilizado por meio de cartão de crédito e poderá ser utilizado, exclusivamente, no comércio local.

O repasse será através do Instituto Educacional, Social e Cultural do Estado do Rio Grande do Sul (Iscergs/Cufa-Esteio), nos mesmos moldes. A Secretaria Municipal da Cidadania e Direitos Humanos e a Cufa-Esteio definirão como o programa será operacionalizado e a prefeitura emitirá um decreto explicando como a solicitação deverá ser feita. A previsão é de que o texto possa ser apreciado ainda nessa semana pelos vereadores.