Semana de Canoas comemora os 84 anos da cidade

Com uma programação especial alusiva ao aniversário de 84 anos da cidade, a Semana de Canoas inicia nesta quarta-feira (21). As atividades incluem anúncios, entregas e inaugurações de praças e espaços públicos, além de eventos culturais e esportivos. A abertura oficial acontece na Praça da Emancipação, em frente ao Paço Municipal, onde será realizada a entrega da Medalha Pinto Bandeira.

Serão homenageados com a outorga da Medalha Pinto Bandeira, honraria máxima da cidade: o deputado Federal Luiz Carlos Busato, a desembargadora Íris Helena Medeiros Nogueira, o presidente da Ação Santa Isabel, Everton Alfonsín, o pesquisador chileno Cláudio Sule Fernandes, o advogado Vinícius Ludwig Valdez, as servidoras públicas Laci Maria de Paula Souza e Maria Inês Raupp, o presidente da ABC Canoas, Luis Antônio Possebon, a presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, Ana Viezzer, o médico Ednilson Decarlo Oliveira Lautenschlager (in memorian) e o advogado David Jovino Giacomini (in memorian).

Na área da saúde, haverá a entrega da reforma da UBS Fernandes, no bairro Niterói. Já na educação, será inaugurada a nova EMEI Professora Rosângela Cunha Lanzoni, no bairro Mato Grande. Também serão entregues mais de 90 matrículas de Regularização Fundiária para moradores dos bairros Estância Velha e Guajuviras.