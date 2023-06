Programa quer incentivar o setor de confecções em Santa Maria

A prefeitura de Santa Maria lançou, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o projeto Indústria de Confecção Santa Maria. O ato de lançamento ocorreu na sede do Sebrae Santa Maria. O projeto busca proporcionar o desenvolvimento e fortalecimento de micro e pequenas empresas do setor.

O Indústria de Confecção Santa Maria prevê consultoria para os empreendedores do setor. com foco no desenvolvimento e qualificação das empresas de confecções referente à gestão financeira. Estão no escopo do projeto melhorar a produtividade, associado a redução de custos, por meio do aperfeiçoamento dos processos produtivos, além de desenvolver as indústrias de confecções de Santa Maria pelo acesso ao mercado e com posicionamento da marca. Serão cerca de sete meses do aplicação do projeto, com previsão de ser concluído em dezembro deste ano.

O investimento no projeto é de R$ 140 mil, sendo 60% por parte do Sebrae e 40% pela prefeitura. A instituição e o município estimam que a partir do programa os empreendimentos poderão expandir, gerando mais empregos e aquecendo a economia do município. "Santa Maria já foi muito forte no setor de confecção e, a partir deste projeto, que é uma parceria entre Sebrae e Prefeitura, queremos fortalecer novamente essa indústria. Nesta primeira etapa, 14 indústrias foram visitadas. Potencial há na cidade, e nós sempre buscamos melhorar os profissionais e os empreendimentos de Santa Maria", destacou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana, que representou a prefeitura no lançamento do projeto.