Defesa Civil de Lajeado estuda o uso de mão de obra prisional

A Defesa Civil de Lajeado recebeu uma equipe formada pela 8ª Delegacia Penitenciária Regional e pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), para estudar a atuação de mão de obra prisional em caso de situações adversas atendidas pelo órgão no município. A equipe da Defesa Civil apresentou o plano de contingência adotado pelo município para atuar em situações de emergência ou de calamidade pública.

O secretário de Segurança Pública, Paulo Locatelli, destacou as situações de emergência mais comuns no município, como inundação, vendaval, granizos, deslizamento e estiagem. "A Defesa Civil está em constante atuação, sempre com o monitoramento de questões climáticas e do nível do rio Taquari em toda região. Com a troca de dados com cidades da nossa microrregião, localizadas nas cabeceiras do rio, é possível nos anteciparmos e prepararmos para atuar cada vez mais na prevenção", explica o secretário.

Além do plano de contingência, o município também tem um mapa com pontos de alagamento conforme o nível do rio atinge cada uma de suas cotas. Conforme a delegada penitenciária, Samantha Longo, a ideia é unir forças e verificar onde a mão de obra prisional pode atuar.

"Verificamos que as pessoas privadas de liberdade podem atuar na esfera da reconstrução, pós situação adversa, na separação de refeições, no carregamento de móveis na retirada de famílias. Todos que atuariam nessas situações são aqueles que possuem autorização para trabalho externo da casa prisional e sempre atuarão com supervisão de agentes penitenciários", destaca a delegada.