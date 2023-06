Prefeitura autoriza obras de R$ 14 milhões em Caxias do Sul

O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico e o diretor-presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), Gilberto Meletti, assinaram nesta terça-feira (20) as ordens de início para substituição da adutora Santa Catarina - São José e para implantação da adutora do aeroporto de Vila Oliva. O ato que ocorreu na Praça Dante Alighieri integra a programação da Semana de Caxias, que celebra os 133 anos de emancipação política do município.

A primeira solucionará, nos próximos meses, as frequentes faltas d'água que afetam a região noroeste da cidade. Implantada na década de 1970, a atual rede é muito antiga, ainda de fibrocimento, tendo chegado ao fim da vida útil. Em um investimento de, aproximadamente, R$ 3,3 milhões, serão implantados 5.254 metros de redes. Dessa forma, a nova adutora distribuirá a água tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Celeste Gobbato para os bairros Colina Sorriso, Marechal Floriano, Nossa Senhora de Fátima, Pio X, Reolon, Santa Catarina, São Giácomo, Santa Lúcia, São José e Tijuca, beneficiando cerca de 60 mil pessoas.

A empresa terceirizada responsável pela obra, CFO Construtora, deve iniciar a intervenção nos próximos 15 dias. O prazo de conclusão dos trabalhos é de 270 dias.

Já a segunda foi projetada para aumentar a extensão e a capacidade das redes da região do novo aeroporto, garantindo maior abrangência dos serviços de abastecimento e prevendo a futura expansão demográfica da área, podendo atender, posteriormente, o distrito de Vila Oliva, além de atender exigências sociais e ambientais. Em um investimento de R$ 9,7 milhões, serão implantados 13.320 metros de rede de PVC com diâmetro de 200mm para distribuir a água tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Morro Alegre, do Sistema Marrecas. O prazo de conclusão dos trabalhos é de 240 dias.

Meletti salientou os benefícios com as duas obras. "Na data do aniversário de Caxias, a gente tem a oportunidade de levar mais obras, serviços, saúde e qualidade de vida para nossa população. Nós temos um problema recorrente na região noroeste, a cidade cresceu muito e foi se estendendo. Dessa forma, vamos substituir essa importante adutora, para que toda essa região seja abastecida com água de qualidade no futuro. Já o aeroporto será um marco para o desenvolvimento de Caxias do Sul. Em 2021, quando implantamos a rede adutora em Fazenda Souza, já pensamos em deixar o equipamento pronto para receber essa nova adutora. Esse é um importante marco e do qual nos orgulhamos muito, já que a primeira obra referente ao aeroporto de Vila Oliva é do Samae", projetou o diretor.