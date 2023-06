Tricofest encerra com aumento de público em Nova Petrópolis

A segunda edição da Tricofest em Nova Petrópolis encerrou no domingo (18), e a comissão organizadora fez um balanço do evento nesta terça-feira (20). Foram seis finais de semana de feira, com intensa programação e venda de malhas pelos fabricantes locais. Em relação a público, a estimativa era de que houvesse um aumento de circulação de visitantes de 20% em relação a 2022 e isso foi atingido.

Ao todo, mais de 78 mil pessoas circularam pelo Centro de Eventos durante o período. Para o coordenador-geral da Tricofest, o evento teve um crescimento dentro do planejado. "Tornamos nossa estrutura maior, investimos mais em divulgação e novas atrações foram criadas, como a mascote Tricolina, o ônibus envelopado, mais atrações culturais e até a decoração mais intensa contribuíram para uma presença maior", salienta Márcio Kny.

Neste semana, no mesmo tempo em que ocorre o desmonte dos espaços, as atenções se voltam para Picada Café. A partir de 7 de julho acontece a segunda edição da Tricofest Picada Café. A principal alteração é o número de dias de evento. Dos seis em 2022 serão 12 em 2023, distribuídos em quatro finais de semana. "Teremos espaço malha, espaço mix, área gastronômica, parque de diversões, tudo com ingresso e estacionamento gratuitos também", adianta o coordenador.