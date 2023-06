Em Pelotas, Parque da Baronesa recebe cercamento com muro e grade

Mais uma etapa de obras de revitalização do Parque da Baronesa está em andamento. Trata-se da execução do projeto do entorno da área, com a construção de muros com 70 centímetros de altura acrescidos de grades similares às existentes. O investimento na requalificação do Parque é de mais de R$ 6,5 milhões, com origem dos recursos na Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e na contrapartida do município.

"A etapa do entorno prossegue, após a conclusão da movimentação do solo e drenagem dos espaços das quadras esportivas, cuja construção está prevista dentro dos próximos passos da execução do projeto. Manteremos a estratégia de realizar as obras por lotes, com o propósito de garantir o Parque aberto ao público. Muros, grades e passeios que cercarão toda a área fazem parte da fase atual. Na sequência, haverá construção das quadras, academias e pracinha", explica o secretário de Planejamento e Gestão, Roberto Ramalho.

O projeto de requalificação do Parque da Baronesa começou a ser executado pela preparação da infraestrutura do espaço que sediará a área esportiva. Os muros do entorno, em andamento, não atingirão altura elevada e serão complementados com grades, como no modelo atual, para que haja visualização de dentro para fora e vice-versa. Ramalho salienta que o Parque da Baronesa terá espaços adequados para atrações esportivas e culturais, além do lazer, do descanso e da recreação.

O Parque da Baronesa, um dos principais da cidade possui área interna aproximada de 9.150 metros quadrados, no quarteirão formado pelas ruas Alcides Torres Diniz, Menna Barreto, avenidas São Francisco de Paula e Domingos de Almeida. O projeto de revitalização inclui a construção de quadras esportivas, alambrado, pracinha, academia, áreas de lazer contemplativo, paisagismo, pavimentação de caminhos, fechamento (muro gradil), mobiliário, iluminação em LED e anfiteatro ao ar livre.