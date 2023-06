Capão do Leão lança programa em parceria com o Sebrae

"Este trabalho será um divisor de águas. Queremos preparar Capão do Leão para o futuro". A frase do titular da Secretaria Municipal de Planejamento, Paulo Ávila, ajuda a entender um pouco da expectativa que o município tem ao dar início ao programa Cidade Empreendedora. Articulada pelo Sebrae RS, a iniciativa terá um cronograma de ações com viés para o desenvolvimento das pequenas empresas e do ambiente de negócios local durante os próximos dois anos em seis eixos centrais de atuação - gestão pública, educação empreendedora, desburocratização, compras públicas, inspeção municipal e turismo.

Apesar de ser um marco na cidade, o programa dará sequência ao trabalho desenvolvido pelo Sebrae RS em parceria com o Poder Público local, que desde 2009 desenvolve ações conjuntas de fomento ao empreendedorismo. Um dos exemplos mais expressivos é o desenvolvimento do Plano Municipal de Turismo, um dos carros- chefe do município.

"As pequenas empresas são as que movem a economia do município. Hoje já temos muitos resultados e exemplos de pequenos negócios que se desenvolveram e hoje já são empresas de maior porte, empregando até 20 pessoa", conta Ávila. Segundo ele, uma das metas centrais da iniciativa será ainda incrementar a participação de micro e pequenas empresas nos processos de compras públicas do município. Dados indicam que apenas 5% das empresas fornecedoras do poder público local são de Capão do Leão.