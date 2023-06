Canoas terá feirão com 800 vagas de emprego nesta quarta-feira

O Super Feirão de Empregos, promovido pela prefeitura de Canoas, acontece na quarta-feira (21) no Centro da cidade. O atendimento será no Calçadão, na rua Tiradentes, das 9h às 16h. A atividade vai oportunizar 800 vagas de emprego nos segmentos de logística, varejo, telemarketing, serviços gerais e vendas.

O evento contará, ainda, com oportunidades para motorista categoria D e E, eletricista, além de vagas de estágio. Doze empresas da região já confirmaram presença no evento e irão realizar entrevistas no local. Para participar, basta se dirigir ao local portando o documento de identidade. É desejável levar currículo impresso, mas, caso não seja possível, o candidato pode preencher um formulário no evento. Os atendimentos acontecerão por ordem de chegada, com distribuição de fichas, se necessário.

A diretora de Emprego, Trabalho, Renda e Formação Profissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Gislaine Silveira, responsável pela gestão do Banco de Oportunidades e do Feirão de Empregos de Canoas, acrescenta que serão ofertadas vagas ao público LGBTQIA e para pessoas com deficiências. "No Super Feirão de Emprego todos os interessados terão a mesma oportunidade de conquistar espaço no mercado de trabalho", destaca.

O evento conta com a parceria do Instituto Federal, do Serviço Social do Transporte (Sest) e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat). Contará também com a participação do Senac, que irá disponibilizar corte de cabelo à comunidade, além de promover a aferição da pressão arterial e glicose. O Movimento Ação por Canoas (Maca) estará arrecadando roupas em bom estado e alimentos não perecíveis.