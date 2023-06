Passo Fundo vai retomar sistema de bicicletas compartilhadas

A prefeitura de Passo Fundo está retomando o sistema de bicicletas compartilhadas dentro do programa "Vai de Bici". Nesta nova fase, a comunidade terá novidades quanto ao uso e equipamentos, como as estações em locais estratégicos da avenida Brasil, Parque da Gare e Vera Cruz.

Uma das novidades do programa é o aplicativo "pfvaidebici", a partir do qual os usuários poderão fazer o cadastro e realizar operações como verificar o status das estações e se há bicicleta disponível, acompanhar as suas viagens e solicitar suporte. O recurso pode ser baixado na Play Store e na Apple Store.

O secretário de Esportes, Gilberto Bellaver, enfatiza que, para a utilização, será necessário ter um cadastro. "Os cadastros que foram feitos depois de setembro de 2021 vão estar ativos para o uso imediato. Para o usuário saber se o seu cadastro está ativo, ele pode logar no site ou aplicativo ou pedir para verificar no suporte do WhatsApp. Quem não tiver cadastro poderá fazê-lo de forma presencial, pelo site ou aplicativo", destaca.

Na retirada e devolução, o usuário precisará digitar seu CPF e a senha cadastrada. O tempo de uso é de duas horas, com intervalo de 15 minutos (o usuário será bloqueado caso ultrapasse o tempo de uso e será cobrada uma multa para liberação). O horário para retirada das bicicletas é das 6h às 22h, diariamente. Para a devolução não há horário estipulado.