Hospital de Santa Cruz do Sul terá ampliação da UTI pediátrica

A mobilização pela manutenção da UTI Pediátrica do Hospital Santa Cruz (HSC) resultou em um resultados para o Vale do Rio Pardo. O engajamento de lideranças da região fez com que o serviço não só permanecesse na cidade, mas também fosse ampliado.

A UTI Neonatal e Pediátrica do Hospital Santa Cruz foi inaugurada em 1997. Com a mudança, os dois serviços serão desmembrados e terão sua capacidade de atendimento aumentada. A UTI Pediátrica, que recebe crianças de 29 dias a 12 anos, passará de dois para cinco leitos, dos quais quatro estão destinados a atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na UTI Neonatal, para recém-nascidos até 28 dias, o número de leitos passará de oito para 10.

A expectativa é de que a obra da UTI Pediátrica comece até o início de julho deste ano e deva ser concluída em 120 dias. O diretor-geral do Hospital Santa Cruz, Vilmar Thomé, enalteceu a união de forças da comunidade em defesa da saúde da região. "A implantação dos novos leitos teve um envolvimento coletivo, com a articulação de muitas lideranças e agentes políticos que se mobilizaram em busca de uma alternativa equilibrada para a população e também para a sustentabilidade financeira do hospital", avaliou.

Durante 2022, a UTI Pediátrica do HSC manteve uma média de internações de oito pacientes por mês, com a maioria dos casos provenientes de Santa Cruz do Sul. Essa estimativa vem se repetindo durante 2023. Em alguns casos, as internações levam até três meses.

Conforme a diretora de Enfermagem do hospital do Vale do Rio Pardo, Fernanda Gallisa, a reestruturação das UTIs Neonatal e Pediátrica consolidam ainda a instituição como referência na área materno-infantil. "É um ganho para toda a comunidade, pois qualifica a assistência de forma mais especializada, direcionada para os pacientes que necessitam de atendimento pediátrico, além de proporcionar maior segurança à população por meio da ampliação do número de leitos", afirmou.