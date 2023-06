Capão da Canoa sedia competição de patinação artística no fim de semana

O 8º Open Internacional de Patinação Artística de Capão da Canoa, no Litoral Norte, será realizado no Ginásio Municipal de Esportes Otto Birlem com entrada gratuita, 22 a 25 de junho. Nesta edição, serão quatro dias de campeonato, com mais de 900 atletas representando países como Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Brasil, entre outros.