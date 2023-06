Restaurante de Gramado recebe réplica do Laçador

O principal símbolo do Rio Grande do Sul recebeu uma releitura. O artista uruguaio Alejandro Arnutti é o autor da escultura com a réplica da icônica figura do Laçador, que passo a fazer parte de uma churrascaria em Gramado, na Serra Gaúcha. Medindo 2,4 metros de altura por 1,1 metro de largura, a obra demorou quase meio ano para ser concluída, e foi uma adaptação licenciada da obra "O Laçador", do escultor gaúcho Antônio Caringi.

Alejandro Arnutti é um pintor e escultor que tem na figura do gaúcho e na vida do campo a sua principal temática. "'É a maior escultura que já fiz", revela o uruguaio radicado em Uruguaiana há 20 anos. "Ela é um alto relevo complexo, pois precisava dar uma ideia de escultura tridimensional", descreve Arnutti. "Ela começou com a criação da primeira versão em material maleável, com plastilina. Depois se faz o molde para passar para um material extremamente rígido, que foi a borracha de silicone. Aí foi usada fibra de vidro, para o resultado final", complementa o artista.

A escultura de o Laçador complementa a decoração da Churrascaria Chama de Fogo, que leva a assinatura do designer de interiores Maico Zimmer, com parceria da arquiteta Larissa Braum. Reinaugurada no final de março, o retrofit da churrascaria recebeu R$ 5,5 milhões de investimento, saltando dos antigos 429 m² para 800 m², e ampliando sua capacidade de 150 para 200 pessoas.