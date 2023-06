Caxias do Sul vai ampliar vagas de acolhimento durante o inverno

A cidade de Caxias do Sul ultrapassará a marca das 150 vagas de acolhimento provisório oferecidas gratuitamente à população em situação de vulnerabilidade (não necessariamente ou apenas em situação de rua), por meio da Fundação de Assistência Social (FAS) e também em parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs). A expansão de quase 30% na disponibilidade de cama, chuveiro e comida quentes para vencer as noites de inverno corresponde às 34 novas vagas abertas pelo município com recursos próprios, durante a estação mais fria do ano.

Atualmente, a administração municipal assume 100% do custeio da estrutura. Mais da metade dos usuários das casas de passagem sejam de fora da cidade: 45,2% vêm de outros municípios e 6%, de outros países.

Independentemente da origem, o caminho para acessar o serviço é o mesmo para todos que precisam: homens, mulheres, famílias com crianças e até animais de estimação. A orientação é procurar o Centro Pop Rua (avenida Pedro Mocelin, 421-B - ao lado do Creas Sul ou acionar a abordagem social das equipes técnicas da FAS. "Pelas duas formas, o encaminhamento será o melhor possível, feito por uma equipe especializada no atendimento e encaminhamento para cada caso. Não é simplesmente chegar e bater na porta da casa de passagem, existe uma intervenção importante que precisa ser feita previamente ao acolhimento. Há núcleos familiares com diversas demandas em situação de vulnerabilidade nestes locais de acolhimento, há necessidade de regras, disciplina, encaminhamento de documentação e o interesse da pessoa em restabelecer vínculos, se conectar à própria rede de apoio, cuidar da saúde física e mental, reorganizar a sua vida e principalmente o desejo de superar a situação de rua", explica a presidente da FAS, Geórgia Tomasi.