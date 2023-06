Sine de Cachoeirinha fará dia especial para migrantes

Para lembrar a Semana do Migrante no Rio Grande do Sul, a Agência FGTAS/Sine de Cachoeirinha terá atendimento preferencial às pessoas migrantes na sexta-feira (23). Será oferecida orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital e de outros documentos de identificação, consulta e inscrição para vagas de emprego na região e outras ações informativas com o objetivo de acolher o público que migrou de outras nações e está domiciliado no município. Os estrangeiros poderão contar com atendimento especial em Língua Inglesa, se preferirem.

Os atendimentos para o público em geral acontecem normalmente. Os candidatos às vagas de emprego e outros serviços devem se dirigir à agência, que fica na sede da prefeitura, com entrada pela rua Tamoios, n.º 9, das 8h às 16h, portando documento com foto e número de CPF. Caso a pessoa ainda não possua documentos emitidos no Brasil, poderá se informar sobre a requisição e agendamentos para regularização.

Para a secretária municipal de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Sueme Pompeo de Mattos, a Semana do Migrante é um momento de reflexão e valorização daqueles que, de diferentes partes do mundo, escolheram Cachoeirinha para ser seu novo lar. "É um momento para reconhecer a contribuição que essa população oferece para o desenvolvimento da nossa cidade e estamos trabalhando incansavelmente para criar políticas públicas que promovam a igualdade e tragam mais oportunidades para todos", declara.