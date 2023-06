Casamento coletivo no Theatro Guarany celebra a união de 71 casais em Pelotas

"Estou muito feliz, grata e emocionada. Chegou o dia que esperava há 52 anos". Assim resumiu Elisabete Bandeira, de 66 anos, vestida de noiva e com o buquê de flores em mãos enquanto aguardava para oficializar o casamento com o companheiro Cláudio Rodrigues de 70 anos. A cerimônia ocorreu durante o 28º Casamento Coletivo, realizado pela prefeitura de Pelotas, por intermédio da Secretaria de Assistência Social (SAS).

Eles e outros 70 casais participaram do evento no Theatro Guarany, que sediou a primeira cerimônia de casamento em 102 anos de história. A festa, organizada em em conjunto com o projeto Ronda Cidadania, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) e diversas entidades parcerias teve a presença da banda da Brigada Militar, estudantes do Colégio Tiradentes, show da banda Amigos do Sereno e também bolo para os noivos.

Conforme o prefeito em exercício, Idemar Barz, foi uma festa histórica proporcionada pelo município. "Um momento inesquecível de muita felicidade pra todos que estão aqui. Um evento que proporciona esse direito do cidadão de oficializar o matrimônio, mas que, às vezes, nem todos tem condições e essa parceria que já dura 23 anos, proporciona isso", disse Barz.

O secretário de Assistência Social, Tiago Bündchen, reforçou que a noite de festa marca uma retomada muito importante dos casamentos coletivos e entra pra história. "Retomamos com toda força: são 71 casais, mais de mil pessoas no Guarany, e o primeiro casamento da história dessa casa de espetáculos. Algumas pessoas nunca haviam entrado no teatro, e está sendo uma experiência que, com certeza, vai ficar marcada na vida de muitas gente hoje aqui", destacou. Com mais esta edição, o casamento coletivo totaliza 1.093 relações formalizadas em Pelotas.