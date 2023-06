Caxias do Sul projeta a criação de alvará turístico

Em solenidade que ocorreu durante a Feira do Vinho, na praça Dante Alighieri, o secretário do Turismo de Caxias do Sul, Ricardo Daneluz, apresentou, de forma oficial, o projeto de criação do Alvará Turístico do Município. O presidente da Câmara de Vereadores, José Dambrós, recebeu o projeto que será debatido e votado pelo Legislativo.

Usando como referência ferramenta simular já adotada em Bento Gonçalves, a proposta tem como objetivo ordenar o setor, sem que represente mais burocracia. O pré-requisito exigido para que a empresa se beneficie da solução é que seja inscrita no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) do Ministério do Turismo, que inclui pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor turístico.

O alvará possibilita mensurar a quantidade de empresas abertas no setor turístico, quantas pessoas trabalham na área e a medição do crescimento para poder definir estratégias de fomento ao ramo, sem custo adicional ao empreendedor. "É uma política pública que garantirá o fomento do setor por meio de outras ações", manifestou o secretário.

Uma das medidas já em andamento é a criação de uma linha de financiamento, com respaldo da RS Garanti e Badesul, para empresas do setor. Também está alinhado o desenvolvimento de um software, que será alimentado com informações do trade turístico, para que o município tenha uma visão abrangente do setor para a tomada de decisões em linha com esta realidade. "São ações de construção coletiva que colocarão o setor em um novo patamar, bem mais elevado", argumentou.