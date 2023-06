Pacto Lajeado pela Paz completa quatro anos

O Pacto Lajedo Pela Paz, uma iniciativa do município de Lajeado para fazer da cidade uma referência em combate à violência, completou quatro anos em junho. Para marcar a data, um relatório resumindo as atividades dos primeiros anos foi elaborado e apresentado no fim da semana passada. O relatório traz dados sobre as atividades, resumo dos programas, número de pessoas impactadas por cada um dos projetos e depoimentos de coordenadores, usuários e beneficiados.

No evento, também foi lançado o Dia da Paz, um evento que será realizado em Lajeado no dia 21 de setembro - Dia Internacional da Paz, para celebrar a data e servir também como espaço para apresentação das realizações de 2023 e prestação de contas do Pacto. O Dia Internacional da Paz foi declarado pela ONU em 30 de novembro de 1981 e tem como objetivo que as pessoas neste dia façam atividades de conscientização sobre a não violência e realizem ações de paz.

"O Pacto é uma construção coletiva que conecta pessoas. O eixo de prevenção é a disseminação da paz por meio da aplicação dos projetos que formam o Pacto. Lançar o relatório de quatro anos dessa iniciativa é uma das formas de celebrar o trabalho feito de forma coletiva para uma cidade com mais harmonia e que possa agir de forma transformadora diante dos conflitos que geram violência. É com a continuidade desse programa que vamos conquistar uma sociedade com menos conflitos", avalia a coordenadora do Pacto Lajeado Pela Paz, Tânia Fröhlich Rodrigues.

"Desde que o Pacto foi implementado pela administração municipal, começamos a trabalhar menos de forma empírica e mais de forma técnica, com evidências recebidas mensalmente dos órgãos que compõem o eixo de aplicação da lei. É uma construção permanente com soma de esforços entre os órgãos de segurança de Lajeado e região. Já são quase 150 operações integradas, nas quais o nosso foco é atuar na aplicação da lei", destaca o secretário da Segurança Pública, Paulo Locatelli.