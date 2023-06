Gravataí programa ações contra a dengue nos bairros

A Prefeitura de Gravataí tem promovido ações de combate ao mosquito da dengue em diversos bairros do município. Nas próximas duas semanas, profissionais da Secretaria Municipal da Saúde farão uma blitz da dengue em cinco pontos estratégicos da cidade. Na ocasião, haverá orientações sobre como eliminar focos do Aedes aegypti e entrega de material educativo à população.

Agentes comunitários de saúde receberam, na semana passada, uma capacitação sobre dengue e outras arboviroses, tópicos que repercutem diariamente no cotidiano dos serviços de saúde. Para controlar a proliferação do mosquito, é fundamental a eliminação dos criadouros. Em vista disso, a prefeitura lembra que é essencial a colaboração de cada morador para que o vetor da dengue seja contido, a fim de que os bairros municipais estejam resguardados da doença.

Realizadas principalmente em torno dos casos suspeitos e/ou confirmados, as ações de combate ao transmissor da dengue são feitas por equipes do Núcleo de Vigilância dos Riscos e Agravos Ambientais Biológicos, ligado à Vigilância em Saúde (Viemsa). Entre elas, estão os fumacês (aplicação de inseticida) e as visitas domiciliares e em pontos estratégicos, como cemitérios, borracharias, floriculturas, ferros-velhos e depósitos de material de construção.

"Nossas equipes realizam trabalho permanente de combate ao Aedes aegypti, além de atender as denúncias. Reforçamos que é muito importante que as pessoas façam a sua parte, não deixando água parada, bem como seguindo todas as recomendações preventivas", destaca o secretário municipal da Saúde, Régis Fonseca.