Gibis com temática ambiental são entregues em escolas públicas de Gravataí

Com o objetivo de aumentar a conscientização dos alunos para a preservação do meio ambiente, a Prefeitura de Gravataí, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Smed) e da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (Sema), estão entregando gibis com o tema "Gravataí mais limpa". Os livretes que apresentam, de forma lúdica, os heróis da reciclagem, foram entregues para três Escolas Municipais de Ensino Fundamental (Emef), sendo elas Santa Cecília,Suely Silveira Soares e Antônio Aires de Almeida.

A entrega foi realizada pela secretária da Educação Aurelise Braun e pelo secretário do Meio Ambiente Diogo Castilhos, que repassaram aos alunos a importância da reciclagem do lixo na comunidade escolar. Diogo, além de explicar para os alunos a importância do tema, aproveitou para dar um recado. "É de extrema importância a reciclagem do lixo no nosso dia a dia, para colaborarmos com o meio ambiente e a saúde dos animais. Em breve haverá uma gincana entre as escolas, na qual a escola que arrecadar mais lixo reciclável será premiada", avisou o secretário.

Para a secretária da Educação Aurelise Braun, esse projeto é essencial para conscientização dos alunos. "O gibi é uma ferramenta que vai instruir e motivar os estudantes a separar o lixo adequadamente. Nós, da Smed, estamos à disposição para contribuir com essa parceria", ressaltou Aurelise.

O gibi tem como objetivo principal auxiliar pedagogicamente de forma lúdica os alunos sobre a importância da preservação do meio ambiente. A história apresenta os heróis da reciclagem, que criam um plano de conscientização para os moradores de Gravataí, ensinando e mostrando para eles a importância da reciclagem do lixo na comunidade. Além dos gibis, uma estrutura para a coleta de garrafas plásticas está sendo passada de escola em escola.