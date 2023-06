UCS lança curso de graduação voltado à viticultura e a enologia

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) lançou oficialmente o curso superior de Tecnologia em Viticultura e Enologia. A novidade foi apresentada em evento para convidados no Centro Empresarial de Flores da Cunha, entidade que é parceira da iniciativa.

O curso de Tecnologia em Viticultura e Enologia tem caráter exclusivo devido à sua formatação e conteúdo, e é o primeiro curso de uma instituição privada no Brasil oferecido de forma presencial nesse segmento. "Há muitos anos batiam na porta da UCS solicitando esse curso, era uma demanda antiga que agora atendemos por meio de uma proposta audaz, com sapiência, alinhada com todos os preceitos da UCS. Assim colaboramos para que a cultura vitivinícola desta região se consolide como uma profissão", observou o coordenador do curso e diretor da Escola de Gastronomia da UCS, Mauro Cingolani.

O objetivo da graduação em Viticultura e Enologia da UCS é formar profissionais para empreender, planejar, operacionalizar e gerenciar diferentes segmentos da área vitivinícola e da enologia, identificando novas perspectivas com a concepção de que o fazer profissional e os produtos da vitivinicultura são resultados da expressão cultural da região. Para a primeira turma serão oferecidas 30 vagas, e os interessados devem participar do processo seletivo.

O período do curso é de um ano e meio, com carga horária de 2,4 mil horas, mais atividades complementares. As aulas ocorrem no campus-sede, em Caxias do Sul, e na Escola de Gastronomia da UCS, localizada em Flores da Cunha, com turmas no vespertino e à noite. A matriz curricular contemplará ainda disciplinas com atividades práticas em vinícolas da região, disciplinas principalmente presenciais e a distância (síncronas e assíncronas).