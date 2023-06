Reunião de lideranças no Daer busca a continuidade das obras na ERS-422

Uma comitiva formada por representantes dos municípios de Venâncio Aires, Boqueirão do Leão, Gramado Xavier e Progresso reuniu-se na sede do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), em Porto Alegre, para debater a continuidade do asfaltamento da ERS-422, a chamada Estrada da Serra. A obra é considerada fundamental para o desenvolvimento turístico da região e escoamento da produção do Vale do Rio Pardo.

A agenda aconteceu com o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, que confirmou conhecer a região e seu potencial de desenvolvimento. Ele destacou a necessidade preliminar de atualizar os projetos de engenharia e orçamentários, datados ainda da década de 1980.

O prefeito de Venâncio Aires, Jarbas da Rosa, esteve acompanhado da secretária de Planejamento e Urbanismo, Deizimara Souza, e levou mapas da pavimentação recém-concluída na estrada. O prefeito colocou sua equipe técnica à disposição para atualização dos projetos e ressaltou a importância da união dos municípios em torno da obra. "A primeira fase será a atualização entre Linha Brasil e Vila Deodoro, um trecho de sete quilômetros que liga dois pavimentos recém-concluídos no município. Em seguida buscaremos os 26 quilômetros seguintes entre Vila Deodoro e a localidade de Sete Léguas, divisa com Boqueirão do Leão", explica o prefeito. Ainda sem orçamentos atualizados, a expectativa é de que o primeiro trecho custe, aproximadamente, R$ 16 milhões para contemplar todas as obras.