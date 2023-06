Prefeitura de Erechim confirma a instalação de uma unidade do Comando Regional de Policiamento Ostensivo

A cidade de Erechim voltará a ter uma unidade do Comando Regional do Policiamento Ostensivo (CRPO) da Brigada Militar. O CRPO Norte vai atender 37 municípios desafogando Passo Fundo, que atende hoje com a região Alto Uruguai 83 municípios.

O prefeito de Erechim, Paulo Polis, disse que a busca pelo CRPO foi uma luta "muito grande" que já durava mais de 10 anos. "Tudo isso começou a se materializar com a união de esforços dos prefeitos da Amau, o apoio das entidades, deputados e da própria Brigada Militar. Subimos de patamar. Importante ressaltar que nenhuma grande conquista é individual e este é mais um exemplo disso", disse o prefeito Polis.

O prefeito explica que o município vai ceder o local, o espaço físico, para instalação do CRPO Norte, que ficará localizado na área central da cidade. "Esta é uma grande conquista na área de segurança pública, vamos ter novamente o comando maior da Brigada Militar em Erechim. Isso traz mais autonomia para Erechim e região e cria uma ligação direta com o comando de Porto Alegre", afirma o prefeito Polis.

A intenção da prefeitura é de que as operações do CRPO em Erechim aconteçam a partir do segundo semestre deste ano. Ainda não há informações sobre o efetivo da Brigada Militar que vai atuar no Comando.