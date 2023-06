Caxias do Sul vai receber unidade demonstrativa de lúpulo este ano

As ações de pesquisa desenvolvidas pelo Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária na cultura do lúpulo foram tema de apresentação do pesquisador Alexander Cenci, do Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Vitivinicultura (Cevitis) de Caxias do Sul durante webinar online realizado na semana passada. O evento foi promovido pela Emater e pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação.

Cenci destacou a finalização de uma unidade demonstrativa de lúpulo no Cevitis, em Caxias do Sul, prevista para o mês de dezembro, bem como de uma casa de vegetação, que deve avançar nas pesquisas sobre a cultura. "É importante as pessoas virem ao Centro visitar, terem contato com as plantas, conhecer a cultura, ver como funciona o sistema na prática", destaca.

O trabalho com o lúpulo vem sendo desenvolvido desde 2021, com um projeto piloto que contou com a participação de oito produtores das regiões da Serra, Campos de Cima da Serra e Hortênsias. O trabalho desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs), Universidade de Caxias do Sul (UCS) e Emater permitiu a caracterização dos produtores e dos locais de produção, da produção de lúpulo, do manejo produtivo e da gestão do negócio.

No ano passado, foi realizado o Censo RS, com 40 produtores de lúpulo e os dados mostraram que a cultura se concentra mais nas regiões do Vale do Taquari, Serra e Metade Norte do Estado. "Os produtores veem o lúpulo como produtivo, possível de ser produzido em pequenas áreas e com potencial em função do crescimento das cervejas artesanais", destaca Cenci. Mas por outro lado, destaca o pesquisador, os custos de implantação ainda são altos e a falta de informações sobre os sistemas de produção e de qualificação dos profissionais são desafios a serem superados.

Cenci destacou também as pesquisas desenvolvidas em Porto Alegre, pelo Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa Agronômica (Ceagro), com testes in vitro, miniestaquias, com luz púrpura, mudas e análises de solo. Ele afirma que é necessário que outras instituições de ensino e pesquisa do Rio Grande do Sul se engajem neste trabalho, para mostrar como as variedades se desenvolvem em diferentes regiões do estado.