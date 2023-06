Pelotas ganha novo roteiro turístico em propriedades do interior

O município de Pelotas ganhou mais uma alternativa turística. Em cerimônia realizada na 29ª Fenadoce, foi lançado, oficialmente, o roteiro turístico Doces Caminhos Rurais, que elenca diversas opções de passeios, hospedagem e gastronomia no interior.

O roteiro turístico lançado contempla quatro diferentes rotas, enumerando, ao todo, mais de 70 opções, entre parques, pousadas, museus e estabelecimentos de gastronomia típica. Os caminhos, como foram chamados, ficaram divididos entre Caminho do Sol, Caminho das Águas, Caminho das Memórias e Caminho dos Imigrantes. Cada possibilidade de rota é capaz de direcionar os turistas a atividades diferentes, propiciando experiências culinárias, de contemplação e de aventura.

A presidente do Grupo Associativo de Empreendedores em Turismo Rural (Gassetur), Nívea Saraiva, comemora o lançamento dos roteiros e destaca as inúmeras opções de atrativos turísticos presentes na região sul. "O lançamento representa a realização de um sonho que, aos poucos, foi se tornando mais inclusivo e criativo. Hoje, a gente consegue visualizar que temos muitos segmentos, muitas experiências e muita cultura, todos identificados dentro dessa relação construída pelos Doces Caminhos Rurais. A nossa região é tão rica quanto qualquer outra", comentou.

A prefeita Paula Mascarenhas acompanhou a cerimônia de lançamento e parabenizou os empreendedores do ramo do turismo rural. "Esse lançamento representa o expansivo desenvolvimento da nossa zona rural. O interior e a colônia de Pelotas dispõem de um potencial turístico enorme, tal qual outros destinos turísticos do Estado. Ficamos muito felizes em participar desse lançamento e desejamos sucesso aos empreendedores do turismo rural, que apresentam para tantas pessoas as belezas da nossa colônia", afirmou.