Sesc promove atendimentos em Palmeira das Missões

A partir do dia 19 de junho, a Unidade Sesc de Saúde Preventiva oferecerá serviços gratuitos em Palmeira das Missões. Com foco na prevenção, serão ofertados exames citopatológicos do colo do útero e mamografias às mulheres da comunidade mediante agendamentos feitos através da Secretaria de Saúde, juntamente ao Sindilojas.