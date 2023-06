Lei da Inovação é aprovada em Flores da Cunha

Flores da Cunha é a mais uma cidade gaúcha a garantir um ambiente de regulação que fomenta atividades ligadas à pesquisa e ao desenvolvimento de inovações tecnológicas. O município aprovou, por unanimidade, a Lei de Inovação. Agora, o próximo passo deve ser a criação do Conselho Municipal de Inovação.

A aprovação do projeto de lei se refletirá em benefícios para mobilizar e incentivar os diversos segmentos da sociedade e do poder público, tornando Flores da Cunha mais competitiva e atrativa para empresas que atuam com base tecnológica, além de qualificar os serviços públicos e modernizar a gestão. Uma das inspirações foi Caxias do Sul, conforme explica o Presidente do Instituto Hélice, Felipe Corradi, que tem prestado apoio às instituições de Flores da Cunha.

"Essas iniciativas de mudanças têm acontecido desde 2018, mas estavam espalhadas, e agora conseguimos promover um entendimento maior da importância da quádrupla hélice para trabalhar de forma colaborativa. Em Caxias do Sul, e agora com Flores da Cunha, fica claro que o Poder Público está cada vez mais consciente do seu papel nessa jornada de inovação", salienta.

A nova lei irá atuar em quatro principais eixos: governança, inovação da gestão pública, melhoria do ambiente do município para o desenvolvimento do empreendedorismo inovador e geração de talentos e educação inovadora. O prefeito de Flores da Cunha, César Ulian, destaca a possibilidade de formar novos talentos a partir da lei. "Por meio da aprovação deste marco legal, que foi construído com a participação de empresas e entidades representativas do nosso município, firmamos o compromisso de elevar o nível do desenvolvimento econômico em Flores da Cunha", comenta.

Após a criação do Conselho Municipal de Inovação, as ações serão construídas em conjunto entre a iniciativa privada, academia, sociedade civil e poder público. Em breve, deve ser elaborado também o Plano Municipal de Inovação, definindo as bases de incentivos, que serão instituídas pelo chefe do executivo municipal via decreto.