Feirão com 80 veículos será realizado em Vera Cruz

A Sicredi Vale do Rio Pardo realiza neste fim de semana, em Vera Cruz, o 2º Feirão de Veículos. O evento ocorre no sábado (17) e domingo (18), das 9 às 17 horas, no Clube Vera Cruz. Serão mais de 80 automóveis de diferentes marcas e modelos, de seis revendas de Santa Cruz do Sul e Vera Cruz.

De acordo com o gerente da agência do Sicredi Vera Cruz, Marcos Leandro Machado, o evento, que será realizado no município pelo segundo ano consecutivo, é uma oportunidade para quem deseja comprar um veículo com condições especiais. "Com a taxa de juros reduzida, estamos buscando oferecer aos associados e à comunidade em geral a oportunidade de adquirir um veículo com taxas atrativas, agilidade na cotação e financiamento, além de condições diferenciadas", destaca.

O feirão terá como atrativos, as taxas de juros diferenciadas do mercado, primeira parcela para até 60 dias e seguro com condições exclusivas de pagamento. Para produtores rurais, serão ofertadas condições como parcelas anuais em até cinco anos e primeiro pagamento para até um ano.

Em 2023, o Feirão de Veículos Sicredi Vale do Rio Pardo já foi realizado em Venâncio Aires. Na ocasião, no mês de maio, o evento lotou as dependências do Parque do Chimarrão e encerrou com 41 veículos vendidos, sendo 17 financiados pelo Sicredi.