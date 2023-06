Hackathon em Gravataí vai movimentar competidos em busca soluções para ligar empresas e desempregados

Será realizada, neste fim de semana a primeira edição do Hackathon em Gravataí. A iniciativa, que conta com a parceria do Conselho Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e do SebraeX, ocorre no Sindilojas Gravataí, na sexta-feira (16), entre 19h e 22h, e no sábado (17) e domingo (18), entre 8h e 18h.

No evento, os competidores serão divididos em equipes de cinco participantes, e cada equipe buscará uma solução para um problema proposto que é conectar trabalhadores desempregados, em busca de emprego, com empresas com postos de trabalho em busca de funcionários. Ao final do evento, as equipes irão fazer seus pitches e apresentar suas soluções para uma banca de jurados. O público que estiver interessado, pode comparecer para acompanhar as apresentações, a partir das 16h de domingo.

Após as apresentações, os jurados definirão as melhores soluções, com base em alguns critérios definidos em edital. A terceira equipe colocada receberá premiação de R$ 2,5 mil, a segunda colocada R$ 5 mil e a grande vencedora sairá da competição com R$10 mil. "Estamos entusiasmados para receber todos os participantes e ver as ideias brilhantes que serão pensadas durante este fim de semana. Contamos com a presença de todos para acompanhar as apresentações das equipes no domingo", destaca a titular da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia, Selma Fraga.