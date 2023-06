Rally da Pecuária vai visitar quatro cidades do interior gaúcho

Técnicos do Rally da Pecuária visitarão produtores no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 23 de junho. As regiões de Santa Maria, Bagé, Alegrete e Uruguaiana estão no roteiro do grupo.

O Rally da Pecuária é uma expedição técnica privada dedicada a aprofundar conhecimento quanto à pecuária nacional. Anualmente, a expedição percorre as principais regiões produtoras do país, com o objetivo de interagir com os pecuaristas e avaliar as condições das pastagens a campo. A interação com os pecuaristas e técnicos de campo é baseada na troca de informações.

De acordo com o coordenador do Rally da Pecuária, há uma particularidade preocupante no estado. "Entre os estados mais relevantes em produção pecuária, o Rio Grande do Sul é onde se abate o boi mais leve, com cerca de 250 quilos de carcaça, em média. O valor é 16% inferior à média nacional. E não se trata da genética diferente de outros estados, visto que a fêmea no estado é abatida com peso 6% acima da média nacional", reforça Nogueira.

O consultor lembra que a qualidade genética do rebanho gaúcho representa uma oportunidade de atender ao mercado mais exigente de consumidores, tanto no país, como no exterior. O potencial de agregação de valor na produção do estado é imenso. De acordo com Nogueira, em 2022, o estado exportou 149 mil toneladas de carne bovina, o que representa quase 5% das exportações brasileiras. No mesmo período, respondeu também por quase 30% das exportações de gado vivo do país, embarcando cerca de 55 mil cabeças para outros países.

Neste ano, no acumulado até maio, já exportou 59 mil cabeças de animais vivos, somando 38% do total. O estado é o segundo do ranking, ficando atrás apenas do Pará. Os dados são da Secex e integram o compilado mensal de estatísticas enviado aos clientes da Athenagro, empresa realizadora do Rally da Pecuária.

Com inscrições gratuitas pelo site www.rallydapecuaria.com.br , o evento técnico integra o roteiro da equipe 7 do Rally. Além de apresentar um cenário atualizado da pecuária bovina de corte no país, o debate trará dados sobre a produção, rebanho e exportação do estado; as perspectivas para carne bovina brasileira até 2030; projeções de preços e perspectivas do ciclo pecuário; investimentos e mudança no orçamento das fazendas; pastagens e o aumento do peso médio de carcaça na região; metano/carbono pela ótica dos resultados nas fazendas e o cenário atual para o mercado de proteínas.

Em sua 11ª edição, a expedição segue novo roteiro de visitas a produtores e coleta de amostras de pastagens. Ao contrário das edições anteriores, o Rally ocorre ao longo de nove meses, com equipes dedicadas às visitas presenciais, levantando, entre outros aspectos, as pastagens e sistemas de produção, nutrição e estratégias de terminação, reprodução e sanidade. dimensionamento de infraestrutura e aptidão por tomada de créditos e investimentos das propriedades rurais nas regiões do Brasil.