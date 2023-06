Tarifa zero pode ser implementada nos ônibus de Gramado

Com o objetivo de melhorar a mobilidade urbana municipal, possibilitar à população o acesso ao transporte público e estimular o uso do transporte coletivo, o Executivo de Gramado enviou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para criação do programa Tarifa Zero. A iniciativa, que contempla o transporte municipal, prevê a isenção de tarifa aos usuários do sistema no perímetro urbano e rural de Gramado nos finais de semana dos meses de julho, novembro e dezembro deste ano.

O projeto também visa oferecer auxílio para manutenção do serviço de transporte coletivo vigente, com o intuito de mitigar os efeitos da queda de demanda decorrente da pandemia da Covid-19. "Queremos resgatar os usuários do transporte público para que seja possível aumentar a oferta de rotas e horários com veículos em boas condições de transporte, além de diminuir o número de carros em trânsito", destaca o prefeito Nestor Tissot.

O projeto de lei prevê que a prestadora do serviço de transporte coletivo receberá o valor referente à tarifa pública de utilização por passageiro. O município pagará a prestadora do serviço de transporte coletivo semanalmente. O texto será analisado na Câmara dos Vereadores.