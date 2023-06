Servidores e prefeitura discutem reajuste nos salários em Pelotas

Em resposta à pauta de reivindicações do Sindicato dos Municipários de Pelotas (Simp), referente à data-base, a prefeitura apresentou uma proposta, nesta semana, de reajuste de 3,83% nos vencimentos e o aumento do vale-alimentação, que passará dos atuais R$ 330,00 para R$ 400,00, o que corresponde a 21,2% de elevação. A proposta foi debatida em reunião, no Paço Municipal, com a direção do Simp.

O índice proposto contempla a inflação medida entre maio de 2022 e abril de 2023 (INPC). A repercussão financeira na folha de pagamento será em torno de R$ 1,5 milhão ao mês, já somado ao acréscimo do valor do vale, de acordo com cálculos feitos pelo Executivo municipal.

A proposta atual leva em conta o cenário econômico do município. Em abril, o limite prudencial do comprometimento com a folha atingiu 53,74%, muito próximo do máximo permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, de 54%. Diante desse horizonte, a prefeita, Paula Mascarenhas, afirma que poderá atender parcialmente, o que foi reivindicado na pauta do sindicato.

Em maio, durante assembleia geral, a categoria fechou questão sobre os pedidos para este ano. Dentre as reivindicações, a entidade pedia reajuste de 15,96% sobre os vencimentos básicos e elevação do vale-alimentação para R$ 550,00, além da implementação dos pisos nacionais para o magistério e para agentes comunitários em saúde.

Sobre o Piso Nacional da Enfermagem, o município esclarece que não foi depositado até agora qualquer recurso do governo federal para o pagamento. Para Pelotas, seriam necessários, conforme levantamento da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, cerca de R$ 5 milhões mensais para arcar com a responsabilidade, incluindo nesse valor os profissionais que atuam nos hospitais. A previsão para o município, no entanto, era de receber apenas R$ 1,1 milhão para fazer frente a todo o contingente, recurso insuficiente para absorver a totalidade dos enfermeiros que atuam na saúde pública da cidade.

Na semana passada, a categoria fez uma paralisação para buscar respostas sobre as reivindicações. Com a proposta em mãos, uma assembleia geral foi convocada para o dia 19, às 15h30, no Colégio Pelotense, para avaliação.