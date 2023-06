Curso agropecuário será oferecido a jovens de Ivoti

Com o intuito de preparar e qualificar os estudantes para atuarem no setor agropecuário, foi lançada e apresentada nesta semana a proposta do curso Técnico em Agropecuária, que será realizado no Instituto Ivoti. O município custeará bolsas, e os interessados deverão, em tempo oportuno, se inscrever através de edital.

A duração da formação é de seis semestres, com carga horária total de 1.840 horas, sendo 1.440 horas aula (20% na modalidade EAD) e 400 horas de estágio supervisionado. As aulas serão realizadas no período diurno com práticas em propriedades e empresas parceiras.

O curso se propõe a formar profissionais com competências e habilidades de planejar, executar e acompanhar todas as fases dos projetos agropecuários, tanto em pequenas quanto em grandes propriedades, em empresas comerciais, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica e extensão rural. A ideia é formar profissionais com capacidade de liderança no setor.

Para o prefeito Martin Kalkmann, um dos objetivos do curso é justamente ofertar a formação aos outros municípios, valorizando o setor agrícola como um todo e qualificando a mão de obra no mercado de trabalho de forma regional. "O curso é importante para o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário, fornecendo aos profissionais as habilidades e conhecimentos necessários para enfrentar os desafios da produção de alimentos e contribuir para a segurança alimentar e o crescimento econômico", destaca o prefeito.