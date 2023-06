Parobé aumenta atendimentos na área de fisioterapia

Os usuários do Centro Municipal de Fisioterapia de Parobé usufruem dos serviços em um novo espaço próximo a prefeitura. A ida para o local, que fica na rua João Mosmann Filho, 230, possibilitou a ampliação considerável do número de atendimentos mensais.

Conforme o prefeito Diego Picucha, a nova sede representa uma melhoria nos atendimentos. "Quando assumimos a gestão, os atendimentos de fisioterapia eram feitos na UBS Nova Parobé. Já em 2021, para atender aos pacientes pós-covid na melhora das seqüelas ocasionadas pela doença, ampliamos o serviço e transferimos os atendimentos para a UBS Integração. Neste novo espaço, estamos chegando a mais de 1.200 atendimentos ao mês, um verdadeiro recorde na área", explica o prefeito.

Dentre as terapêuticas utilizadas no espaço estão técnicas de Eletroterapia, Fototerapia, Hidroterapia, Massoterapia, Mecanoterapia, Cinesioterapia respiratória, alongamentos, entre outros. A secretária de Saúde, Ana Elisa Lima explica que os tratamentos fisioterapêuticos podem tratar diversas patologias de maneira muito mais eficaz, pois diversos problemas de saúde prejudicam em muito a funcionalidade das pessoas. "No Centro de Fisioterapia realizamos atendimentos visando à reabilitação de pacientes que possuem incapacidade permanente ou temporária, de origem neurológicas, traumatológicas, reumáticas, pós operatório de cirurgias traumatológicas, sequelas de AVCs, entre outras. Além de atendimento de adultos, crianças também são atendidas no Centro", detalha a secretária.

As sessões são encaminhadas pelos médicos da rede municipal de saúde, após avaliação de fisioterapeuta. O atendimento é feito das 8h às 12h e das 13h às 18h, conforme agendamento.