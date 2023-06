Reunião alinha ações dos 200 anos da imigração alemã em São Leopoldo

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, e o coordenador do Comitê do Bicentenário no município, o secretário de Cultura e Relações Internacionais, Marcel Frison, receberam o presidente da Comissão Organizadora do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil do Estado, o subsecretário de Justiça e Integridade Institucional da Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, Rafael Gessinger. O objetivo foi a articulação entre a comissão estadual e o município para as atividades alusivas ao bicentenário da imigração alemã no Brasil em 2024.

Rafael Gessinger convidou o município de São Leopoldo para fazer parte da comissão. Ele relatou como estão os trabalhos até o momento e destacou a importância de São Leopoldo participar desta construção. "Nossa visita se compreende nesta ideia de que São Leopoldo é absolutamente indispensável e importantíssima, o berço da colonização alemã no Brasil", ressaltou.

O encontro contou ainda com a participação do diretor de Cultura da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Internacionais (Secult), Jari da Rocha. A comitiva do Estado foi composta pelo assessor do Gabinete do governador Eduardo Leite, Leonardo Holzmann Neves, e a arquiteta do Departamento de Memória e Patrimônio da Secretaria da Cultura (Sedac), Maria Clara Bassin.

As autoridades destacaram o caráter histórico da migração, assim como a perspetiva do presente e do futuro. "Pensar no bicentenário também no aspecto de louvar a integração dos povos, os encontros culturais do alemão com o indígena, do alemão com o negro, do alemão com o italiano e assim por diante", afirmou Gessinger ao destacar um dos aspectos do bicentenário.

O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, pontuou a importância do apoio do Estado e do governo federal para a comemoração do bicentenário. "Queremos aproveitar este momento histórico e fazer esta profunda reflexão sobre a história de São Leopoldo que é berço da imigração alemã no Brasil", destacou o prefeito, durante o discurso.