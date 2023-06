Estrela promove obras para promover o turismo

Uma comitiva liderada pelo prefeito de Estrela, Elmar Schneider vistoriou obras e trabalhos em área de fomento ao turismo na cidade.. O primeiro lugar foram os 480 metros de trilha, que unirão a escadaria ao Parque da Lagoa, com passagens elevadas e paradas para contemplação que colocarão o turista em interação com o rio e a vegetação nativa. A obra deve estar concluída até o final deste ano.

Além do local, a comitiva visitou o Parque Princesa do Vale e o complexo esportivo anexo, na Rua Júlio de Castilhos. Nos dois lados, investimentos estão garantindo a ampliação da cobertura para shows e eventos, iluminação da pista de atletismo e uma arquibancada de 50 metros para os torcedores.

A quadra esportiva coberta no bairro Pinheiros também recebeu a inspeção. A obra está em fase de conclusão das vigas. Serão 524 metros quadrados para prática esportiva.

Por último, a comitiva esteve no BR-386 Business Park, empreendimento às margens da rodovia que receberá uma praça temática intitulada Caminhos do Vale. "Este espaço servirá como uma porta de entrada do Vale do Taquari para o turista", ressalta o secretário de Cultura, Turismo, Esportes e Lazer de Estrela, Joel Mallmann.

Ele explica que, além da praça dispor de um anfiteatro multicultural, estacionamento e estruturas para fotografias, haverá ali a divulgação de cada ponto turístico dos municípios da região. "Estamos sensibilizando os demais municípios para utilizarem essa possibilidade de divulgação. Nossa vontade é ver todo o Vale ali representado", ressalta Mallmann.

As obras visitadas somam mais de R$ 4 milhões em investimentos, algumas delas em parceria com governo do Estado e União, através de emendas parlamentares. Todas possuem contrapartida do município.