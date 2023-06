Obras do novo Centro Administrativo avançam em Taquari

A última etapa da obra de reforma do prédio do Centro Administrativo Celso Luís Martins, em Taquari está em andamento. O investimento é de R$ 1 milhão para a conclusão definitiva, contemplando o fornecimento de material e mão de obra para a execução da parte civil, elétrica, lógica e PPCI no subsolo, térreo, 1º, 2º, 3º e 4º pavimentos,

O prefeito André Brito anunciou ainda a colocação de um letreiro luminoso com o nome "Centro Administrativo Celso Luís Martins" no final dessa etapa. O prédio do Centro Administrativo começou a ser construído em 1989 e, após anos paralisada, foi retomada em 2013. "Esse é um investimento que vai concluir mais uma obra em nossa cidade", destaca André Brito, ao falar sobre a obra.