Feira do Vinho movimenta vinícolas e amantes da bebida na Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul

Com o tema "Curta os vinhos de Caxias", a edição deste ano da Feira do Vinho de Caxias do Sul trará uma série de novidades em uma programação diferenciada e ampliada, com diversas atividades para os visitantes. O evento organizado pela Secretaria do Turismo de Caxias do Sul celebra o Dia Estadual do Vinho e integra a programação de 133 anos da emancipação política do Município.

A feira terá início na sexta-feira (16), com abertura oficial às 16h, na Praça Dante Alighieri. Mas desde às 9h, vinícolas e empresas de alimentos já estarão expondo e comercializando seus produtos. A programação seguirá no sábado e domingo, das 9h às 19h. "A feira terá mais atrativos para os visitantes, que encontrarão diversidade de vinhos e alimentos, além de uma estrutura mais confortável e ampliada. O visitante encontrará produtos de alta qualidade, a preços acessíveis, e poderá assistir a várias apresentações artísticas", ressalta o secretário Ricardo Daneluz.

As vinícolas ocuparão espaços individuais, com um corredor central para facilitar a visitação e a visibilidade dos produtos. Participam Cantina Tonet, Granja do Vale e as vinícolas Conceição, Don Severino, Lovatel, Pagliosa, Rossato, Santini e Tradição. Haverá a degustação e venda de variedades diversas de vinhos, espumantes e sucos, em várias embalagens, com valores definidos a critério de cada vinícola.

No espaço de alimentação estarão as empresas Armazém do Grostoli e Bolson & Camêlo, além de um espaço com a oferta de polenta em formas diversas de consumo. Também estão programadas apresentações artísticas e equipamentos para brincadeiras infantis. A feira tem o apoio do Sesc, Sicredi, Sebrae, Swan Hotéis, Boccati e Multisafra.