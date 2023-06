Gravataí atinge 10 mil Carteiras de Identidade emitidas desde julho

Mais de 10 mil pessoas de Gravataí e Região Metropolitana, que antes precisavam ir até Porto Alegre para emitir a Carteira de Identidade, já utilizaram o benefício de ter o serviço disponível na cidade. Esta marca simbólica foi alcançada no mês de junho, quase um ano após a retomada do serviço no município.

Mediante agendamento online pelo site do governo estadual, a população pode fazer o documento na sala do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP) na Central de Polícia de Gravataí, localizada na avenida Jorge Amado, 761. Segundo o secretário de Administração, Modernização e Transparência, Mauro Bossle, o resultado alcançado se deve a parceria firmada entre a Prefeitura de Gravataí e o IGP em que, além da sala e dos equipamentos, desde julho do ano passado, o município disponibiliza servidores para o atendimento no posto de identificação.

A 1ª via da Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é isenta para todos. Atualmente, podem agendar a sua confecção aqueles que são maiores de 45 anos. Devido a grande demanda, o novo modelo tem sua liberação para emissão por faixas etárias. Na próxima segunda-feira (19), a CIN poderá ser obtida por maiores de 35 anos.